‘Rebound University’ leidt tot hilariteit op Twitter tijdens BBC-uitzending over zwarte gaten

Aldi opent winkel in Hart van de Waalsprong

15:09 NIJMEGEN - Supermarkt Aldi opent een vestiging in het nieuw te bouwen winkelcentrum Hart van de Waalsprong in de nieuwe wijk Hof van Holland in Nijmegen-Noord. Eerder werd al bekend dat er ook een Albert Heijn komt in het 35 units tellende winkelcentrum. Het is de bedoeling dat Hart van de Waalsprong in 2021 de deuren opent.