Recherche hoopt moordonderzoek nieuw leven in te blazen in Weurtse moestuin van klusjesman Mehmet uit Nijmegen

Meerdere agenten hebben donderdagochtend het terrein van een amateurtuindersvereniging in Weurt doorzocht. Op die plek, aan de kruising van Van Heemstraweg en Bonenkampstraat, was Mehmet tot zijn liquidatie veel te vinden. Hij had er een eigen volkstuintje.



De politie lijkt in Weurt niet naar specifieke zaken te hebben gezocht. Mehmets grond, waarop onder meer tomaten en pompoenen groeien, is niet afgegraven. Wel verspreidden rechercheurs flyers met vragen aan Weurtse tuiniers.



,,Hopelijk kunnen zij ons meer vertellen over het slachtoffer”, zegt een woordvoerder. ,,Wellicht is hen iets opgevallen of hebben ze andere informatie die ons verder kan helpen in het onderzoek.”