Rechtbank verlengt tbs van man (40) uit Nijmegen die zoons probeerde te doden

Praten over de naderende dood tijdens debatavond in LUX

14:12 NIJMEGEN - Er wordt te weinig gepraat en nagedacht over de laatste levensfase. Dat is de ervaring van Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland. Deze organisatie heeft daarom LUX in de arm genomen om er een debatavond over op te zetten. Maandag 28 januari is het zo ver.