Rechter beslist of Mienke uit Nijmegen met vergiet op hoofd op pasfoto mag

Eigenaar laat rottweiler die peuter in hoofd beet afmaken

7:23 NIJMEGEN - De rottweiler die een 3-jarig jongetje in Nijmegen-Noord ernstig verwondde, is dood. Dat zegt een woordvoerder van de politie. ,,De eigenaar heeft de hond laten euthanaseren. We hebben dat gecheckt. Het is vrij recent gebeurd.''