Rechter: Café De Fiets en Tio Pepe blijven dicht

Fotoserie Het is een komen en gaan van mensen die met hun kerstboom slepen

9:46 NIJMEGEN - Terwijl in menig huishouden de kerstboom al opgetuigd is of wordt, slepen anderen nog volop met een gloedjenieuwe kerstboom naar huis. Maar dan moet die boom wel eerst nog in de auto, op de fiets of in de bolderkar. Hier, op de Wedren in Nijmegen, is het inmiddels een komen en gaan van kerstboomkopers.