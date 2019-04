Rechter: krakers Fort Beneden Lent moeten per direct weg

NIJMEGEN - De zes krakers die sinds begin maart van dit jaar verblijven in Fort Beneden Lent in Nijmegen-Noord, moeten per direct vertrekken. Dat heeft de kortgedingrechter in Arnhem vrijdagmiddag bepaald. De krakers hoopten met een gang naar de rechter een aangekondigde ontruiming tegen te gaan.

Van de rechter kregen zij echter nul op het rekest, zo is te lezen in de uitspraak: ‘Staatsbosbeheer mag als eigenaar zelf bepalen wie zij in het fort laat wonen en met wie zij afspraken daarover wil maken. Dat de krakers na ontruiming op zoek moeten naar een nieuwe woning, kan geen rol spelen.’

Staatsbosbeheer eiste dat de krakers zouden vertrekken, omdat bewoning van het fort gevaarlijk zou zijn. Zo is vorige zomer in de gracht rondom het fort munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Ook zou de bouwvallige houten toegangsbrug naar het fort op instorten staan. ,,Bommen, granaten en krakers”, zo constateerde de advocaat van Staatsbosheer tijdens het kort-geding eerder deze maand: ,,Dat is een levensgevaarlijke combinatie.”

Lange historie met kraken

Fort Beneden Lent heeft een lange historie met kraken: na jaren van leegstand wordt het historische verdedigingswerk in 1971 voor het eerst gekraakt. In 2015 komt het fort voor het eerst weer langere tijd leeg te staan, waarna Staatsbosbeheer overgaat tot verhuur via antikraak. Ook daaraan komt in het najaar van 2018 een einde: sindsdien staat het vestingswerk leeg. Totdat begin maart de zes krakers neerstreken in het fort: zij wilden het vervallen bouwwerk opknappen en inrichten als een culturele ontmoetingsplek waar onder meer films worden vertoond voor publiek. Die plannen krijgen nu geen vervolg.