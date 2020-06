Rechter moet oordelen over ontslag medisch oncoloog Radboudumc die ‘fout op fout stapelde’

Politie Nijmegen creatief met quote South Park na incident met agressieve vrouw: ‘Don't do drugs m’kay’

29 juni NIJMEGEN - ‘Don't do drugs m’kay’. Met deze bekende quote uit de serie South Park vertelt de politie Nijmegen op Facebook over een incident met een jonge vrouw die veel lachgas had gebruikt. Ze zou zelfs blauw zien.