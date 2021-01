Rechter: Nijmegen Devils profiteerde wél van foute penningmeester

Video Verkeersop­stop­ping op Energieweg, vrachtwa­gen staat midden op de weg stil na brandje

14 januari NIJMEGEN - Een vrachtwagen is donderdagochtend gestrand op de Energieweg in Nijmegen. Er was een kleine brand onstaan in het voertuig, die inmiddels geblust is. De chauffeur deed dat zelf met een paar flessen water.