Rechter schuift de wet terzijde om fooiendief op het rechte pad te houden

Meneer De B. (18) draagt een T-shirt waarop in zilverkleurige letters BRUTALLY staat. Maar het was niet zozeer 'brutally' als wel brutaal hoe hij op 16 mei 2019 bij café Eten en Drinken in Groesbeek naar binnen wandelde, via een hofje naar de bijkeuken liep en daar de fooienpot in zijn zak stak.



Hij had echter dubbele pech: niet alleen bedroeg de buit slechts 26,30 euro maar ook werd hij betrapt. Even later kreeg hij een gratis ritje richting politiebureau. De actie had veel weg van een inside job want hij wist precies waar hij moest zijn.



,,Klopt", geeft hij toe. ,,Ik kende een jongen die daar had gewerkt, die wist alles." Verzwarende omstandigheid: hij liep in het staartje van zijn proeftijd na een eerdere diefstal. ,,Niet zo slim'', merkt de rechter op.



,,Ik was er gewoon niet mee bezig", zegt hij om prompt het hete hangijzer op tafel te leggen: zijn leven werd volledig gedomineerd door zijn cocaïneverslaving. Daarom zijn een begeleider van Pluryn (woonbegeleiding) en de jeugdreclassering meegekomen. Gelukje: de rechter besluit dat hij onder het jeugdstrafrecht valt. Tweede gelukje: door de diefstal ziet hij in dat hij die verdomde coke echt moet afzweren, wil hij iets van zijn leven maken.