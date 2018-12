Rechter twijfelt over sluiting Nijmeegse horecazaken door Bruls

NIJMEGEN - Sloot burgemeester Hubert Bruls vorige week terecht vier horecazaken - één café, drie kebabzaken - in de Nijmeegse binnenstad? Op die vraag geeft de rechtbank in Arnhem aankomende donderdag een antwoord. De voorzieningenrechter legde maandag de gemeente wél alvast het vuur na de schenen.

Bruls trok de drank- en horecavergunning van de eigenaar van de vier zaken - Adem Geyik - in wegens slecht vermeend levensgedrag. In één van zijn zaken - café het Alternatief aan de In de Betouwstraat - zou bier zijn geschonken aan een mystery guest van de gemeente, zonder dat zij zich moest identificeren. Tevens plaatste Geyik een terrasvoet zonder vergunning en troffen ambtenaren een taser (stroomstootwapen) in zijn kantoor aan.

‘Schieten met een kanon op een mug’

De rechter stelde tijdens de zitting veel vragen aan de gemeentejurist. Café het Alternatief opende in mei van dit jaar. Ook toen toetste de gemeente of Geyik zich schuldig zou hebben gemaakt slecht levensgedrag. Destijds was het géén beletsel om een horecavergunning te verlenen: merkwaardig, aldus de rechter. Extra frappant daarbij is dat de illegaal geplaatste terrasvoet al van vóór de vergunningverlening van café het Alternatief door de gemeente was geconstateerd, zo voegde de advocaat van Geyik daar aan toe.

Die had dan ook geen goed woord over voor het handelen van de gemeente: ,,Het is schieten met een kanon op een mug. Waarom is meteen gekozen voor de zwaarste sanctie en is er geen sprake geweest van een belangenafweging, een rechtvaardig evenwicht? Wat Geyik heeft misdaan is - om in horecatermen te blijven - écht klein bier.”

Bier en cola

Zo was de mystery guest van de gemeente achttien jaar, en dus niet minderjarig. ,,Alleen het feit dat niet is gevraagd naar een identiteitsbewijs, wordt Geyik nu tegengeworpen. Terwijl hij die avond niet eens achter de bar stond. Daar komt nog eens bij dat de gast in kwestie een bier en een cola bestelde, niet twee whiskey's: dat is ook nogal een verschil.”

Ideale schoonzoon

De aangetroffen taser in het kantoor lag daar al jaren te verstoffen, zegt Geyik: ,,Die ik heb jaren geleden eens in Duitsland gekocht, om mezelf en mijn gezin te beschermen als ik op reis ben. Ik doe er nu niets mee, er zaten niet eens batterijen in.”

De jurist van de gemeente stelde daar tegenover dat Geyik alles behalve een ideale schoonzoon is. ,,Zo bracht hij al eens vals geld in omloop in Duitsland en intimideerde hij vorig jaar een ambtenaar van de gemeente. Eigenlijk was in april in dit jaar, bij de vergunningsverlening voor café Het Alternatief, al sprake van slechts levensgedrag van Geyik. Toen is uiteindelijk besloten wél een vergunning te verlenen, met daarbij een forse waarschuwing.”

Voorbeeldfunctie

De nieuw geconstateerde feiten zijn wat betreft de gemeente de spreekwoordelijke druppel zijn geweest. ,,Als horecaondernemer heb je een voorbeeldfunctie, wordt van je verwacht dat je een goed gastheer bent. Daarvan is in dit geval zeker geen sprake.”

De voorzieningenrechter wilde van de gemeente weten waarom de nieuwe feiten tot zo’n strenge maatregel leidde. ,,Zijn die dan echt zo ernstig dat de horecavergunning moet worden ingetrokken? Daarvoor moeten écht goede argumenten zijn.”