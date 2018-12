Rechter zet streep door sluiting van horecazaken in Nijmegen, dönerzaken vandaag weer open

Marco van Duin ook onder de lat van NEC tegen FC Twente

13:08 NIJMEGEN - NEC-doelman Oliver Zelenika is nog niet hersteld van zijn enkelblessure. Daardoor staat Marco van Duin bij de dramatisch presterende eerstedivisionist in het doel vrijdagavond in de laatste wedstrijd van 2018 op bezoek bij FC Twente in Enschede.