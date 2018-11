Rechts blijft thuis, demonstratie extreem-links ‘80 jaar na Kristallnacht’ verloopt rustig

Maldenaar rijdt dronken en onverze­kerd door Nijmegen en moet rijbewijs inleveren

9:15 NIJMEGEN - Een 27-jarige Maldenaar is vrijdag door de politie op de d’Almarasweg in Nijmegen aangehouden, in eerste instantie omdat een koplamp van zijn witte Volkswagen Polo het niet deed en omdat hij te hard reed. Toen de bestuurder moest blazen bleek ook dat hij te veel had gedronken.