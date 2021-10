Rechtse katholieken starten petitie tegen film Benedetta: 'Stop beledigen van Onze Lieve Vrouw’

Posters in het Turks, Arabisch, Frans en Engels: de Lindenberg vraagt hulp van Nijmegena­ren in al hun verschij­nin­gen

17 oktober Heb je ze al gezien? In de stad hangen nu overal posters van cultuurhuis De Lindenberg. Als je snel kijkt zien ze er allemaal hetzelfde uit, maar elke poster is in een andere taal geschreven; in het Frans, Pools, Arabisch, Turks en Engels. ,,We zijn ervan overtuigd dat cultuur mensen kan samenbrengen.’’