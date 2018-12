Rechtszaak gruwelijke cafémoord Nijmegen uitgesteld, ‘Vreselijk’ de familie wil verder

VIDEO Brand in zorginstel­ling Nijmegen ontstaan in kerstboom, bewoners moeten tijdelijk elders wonen

10:23 NIJMEGEN - De brand in zorginstelling De Vlechting vanochtend is waarschijnlijk ontstaan in een kerstboom in de centrale ontmoetingsruimte op de derde verdieping. Dat zegt Edwin van Deelen, de officier van dienst van de brandweer.