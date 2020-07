Rechtszaak medisch oncoloog: ‘Ik hoor vandaag pas dat er al sinds 2012 over mij wordt geklaagd’

Dat zegt advocaat Nieuwenhuis namens de medisch specialist die het Nijmeegse ziekenhuis zo snel mogelijk de laan uit wil sturen. Of zo'n ontslag gerechtvaardigd is, was woensdag de inzet van een rechtszitting in Arnhem.



Het ziekenhuis baseert zich op wat volgens het Radboudumc juist een gegarandeerd onafhankelijk onderzoek is geweest naar 288 patiëntendossiers. In 42 dossiers zijn ernstigere onregelmatigheden aangetroffen, in nog drie gevallen was sprake van een mogelijke calamiteit.