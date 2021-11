Rechtszaak tegen relschoppers Gelderse derby begint vandaag: dit kun je verwachten

Bestuurder die sporen probeerde te wissen na crash op Waalbrug is 25-jarige Nijmege­naar die had gedronken

NIJMEGEN - De bestuurder die de kentekenplaten van zijn auto haalde nadat hij zondag om 02.10 uur tegen een verkeerspaal op de Waalbrug in Nijmegen was gecrasht, is toch opgespoord. Het gaat om een 25-jarige Nijmegenaar die onder invloed was tijdens zijn onbedoelde parkeeractie.

1 november