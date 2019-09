Rector magnificus Radboud Universiteit: xtc-gebruik studenten zorgelijk, onderzoek is nodig

De link werd op Lowlands gelegd

Dat er een link zou kunnen zijn met het steeds normaler worden van een pil slikken in het weekeinde en studenten die klagen over gevoelens van leegte, vermoeidheid en een gebrek aan energie, was toen nog niet bij Van Krieken opgekomen: ,,Dat is eigenlijk pas deze zomer gekomen, toen ik op Lowlands was. Daar zag ik het een en ander gebeuren op het gebied van drugs. Omdat ik arts ben, weet ik wat de bijwerkingen zijn van synthetische drugs en dat het enkele dagen duurt voordat je daarvan hersteld bent. Dat is anders dan met een biertje.”



Er is nog geen gedegen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar dit onderwerp, zegt Van Krieken. ,,Harde cijfers heb ik dus ook niet, maar het is interessant om het uit te zoeken. Ik heb zelf met studenten gepraat en het is opvallend hoe weinig ze weten van de bijwerkingen van synthetische drugs op hoe je je de dagen erna voelt.”



Op dit punt gaat de Radboud Universiteit volgens Van Krieken meer doen aan voorlichting.