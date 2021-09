Rector Radboud maakt zich zorgen: ‘Een groot deel van de bevolking kan niet meedoen in de samenleving’

Groei aantal buitenland­se studenten in Nijmegen door Brexit: Radboud komt 200 kamers te kort

2 september NIJMEGEN - Door de formele breuk tussen het Verenigd Koninkrijk en Europa kiezen dit jaar meer Europese studenten voor een studie in Nederland. De Radboud universiteit merkt een toename van het aantal Europese studenten. De reden: voor de Brexit kostte een studie in Engeland voor Europese studenten 9.000 pond per jaar. Nu de Brexit een feit is, is dat bedrag verdrievoudigd: 27.000 pond per jaar.