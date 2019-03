Rector Radboud Universiteit na oproep wetenschappers: ‘Kritiek Baudet op universiteit is al eeuwen oud’

Daar hebben we weer een politicus met kritiek op de universiteit, dacht Han van Krieken toen hij de overwinningsspeech van Thierry Baudet hoorde op de verkiezingsavond vorige week woensdag. Volgens de leider van Forum voor Democratie ‘ondermijnen’ wetenschappers de democratie. Die kritiek is al eeuwenoud, zegt Van Krieken, rector magnificus van de Radboud Universiteit in Nijmegen. ,,Dat de universiteit elitair is, eenzijdig, dat de kloof te groot is met de samenleving. Aristoteles had al met die kritiek te maken. Ik wil graag met iedereen in debat, maar bij Baudet hoorde ik niets nieuws.’’



Anders dan onderwijsminister Ingrid van Engelshoven, oud-Radboudstudent, had Van Krieken daarom geen behoefte publiekelijk te reageren. Maar vandaag plaatste het Nijmeegse universiteitsbestuur alsnog een reactie op haar website. Daarin staat dat het altijd pal zal blijven staan voor academische vrijheid en onafhankelijkheid van zijn academici. ,,Onze opdracht is ons werk goed doen en daarover open in gesprek te blijven met de samenleving.’’ Dat ‘is het beste antwoord op elke vorm van verdachtmaking’.