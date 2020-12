Red Team en horecatycoon samen aan tafel: ‘Sorry voor mijn emoties, ik ben niet tegen jou’

,,Sorry voor mijn emoties hè Bert, ik ben niet tegen jou.’’ Khalid Oubaha (48) verontschuldigt zich meerdere keren. ,,Ik ben gewoon kwaad, woedend.’’ De horecaondernemer met tientallen zaken in Arnhem, Nijmegen en Enschede roerde zich dit jaar flink.



In talkshows en kranten wond hij zich op over het gebrek aan goede financiële compensatie. Maar ook over de in zijn ogen onterechte sluiting van de horeca, omdat horeca niet veel zou bijdragen aan de verspreiding van het coronavirus.



De Nijmeegse microbioloog Bert Mulder (61) kwam dit jaar ook uit de anonimiteit door zich te manifesteren als lid van het Red Team, een onafhankelijke club van experts die gevraagd en ongevraagd met adviezen kwam over de aanpak van de coronacrisis. Tijdens het gesprek laat hij geregeld de opwinding van Oubaha over zich heen komen. Ze lijken meer gemeen te hebben dan je zou vermoeden.