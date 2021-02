RedTeam uit opnieuw felle kritiek: ‘Wat kabinet wil, is gebaseerd op ‘spaarkaartsysteem voor ic-bedden’

Nijmeegse verzets­strij­der Jean van Geuns (96) overleden

21 februari NIJMEGEN / NEW YORK - De uit Nijmegen afkomstige verzetsstrijder Jean van Geuns is overleden. Van Geuns - die al jaren in New York woonde - zou volgende maand 97 zijn geworden. Twee jaar geleden pas deed hij voor het eerst zijn verhaal over zijn ervaringen in de Tweede Wereldoorlog.