Reebok doodgeschoten in hartje Nijmegen: ‘Dat is wel erg apart’

Op sociale media vragen mensen zich af waarom het dier dood moest, en of het niet slechts verdoofd kon worden. Over de precieze overwegingen is nog niets duidelijk. ,,Vaak staat zo’n dier stijf van de adrenaline’’, zegt een politiewoordvoerder. Die zegt dat een jachtopziener is ingeschakeld door de dierenambulance. ,,Het gebeurt wel vaker’’, vertelt de woordvoerder. ,,Reeën zijn enorm stressgevoelig. Ze zijn lastig te vangen, en over het algemeen verwonden ze zichzelf of veroorzaken ze gevaarlijke situaties. Ze lopen blind voor auto’s. Negen van de tien keer keer lukt het niet ze te vangen. En die ene keer dat het wel lukt, overlijden ze vaak alsnog door de stress.’’

‘Erg apart’

De ree werd gesignaleerd op de Korenmarkt en de Johannieterhof. Waar de ree vandaan kwam en wat het dier midden in de stad te zoeken had, is niet duidelijk.



,,Dit is wel erg apart’’, zegt boswachter Ellen Luijks van Natuurmonumenten. ,,Het is echt niet zo dat zo’n ree door heel Nijmegen loopt voor het daar terechtkomt. De Ooijpolder ligt dichtbij, dat is het meest waarschijnlijk. Maar wat zo’n beest dan bezielt?’’



Volgens Luijks is het dier ‘geen ukkepuk'. ,,Dit is gewoon een reebok, want hij heeft een gewei.’’