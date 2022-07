Regen houdt veel feestgangers niet tegen, wél rustigere start van Vierdaagsefeesten op donderdag

Rechters wijzen verzoek om vrijlating af: huurder pand drugslab Zwanenveld blijft in cel tot oktober

Een 42-jarige man die in februari werd aangehouden bij een politie-inval in een woning in de Nijmeegse wijk Zwanenveld, moet tot aan aan zijn berechting op 5 oktober in de cel blijven, zo heeft de rechtbank in Arnhem maandagmiddag beslist.

20 juli