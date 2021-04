Regen zorgt voor beschimmelde appartementen: bewoners moeten wekenlang hun nieuwe woning uit

Het probleem is ontstaan bij de bouw van een van de gebouwen aan de Handelskade, een terrein aan de rand van het centrum dat lange tijd volledig in gebruik was door de Gelderlander. Sinds enkele jaren staan er verschillende nieuwbouwcomplexen. Het gebouw waar het nu om gaat, werd in 2018 opgeleverd. Het is het gebouw aan de kant van de Voorstadslaan, waar ook restaurant Loetje gevestigd is.



Meerdere bewoners van het complex ontdekten in de loop der jaren schimmelplekken in huis. Dat blijkt nu te komen door ingesloten regenwater.