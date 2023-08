Regenachtig weekend voor de deur: 5 x dit ga je doen in Nijmegen

Vrienden­groep geeft cafédroom na twee jaar op, Noud (22) neemt het over: ‘Misschien hebben ze het wat onderschat’

Het horeca-avontuur van zes Drutense vrienden was geen lang leven beschoren. Na twee jaar en verschillende formules doen ze afstand van café Vrienden in het dorpscentrum. Noud Koppers (22) springt in het gat dat achterblijft. ,,Ik wilde eigenlijk nog gaan studeren.”