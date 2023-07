UPDATE | MET VIDEO Eigenaar boos over inval bij uitzendbu­reau: ‘Alsof er ik weet niet wat is aangetrof­fen’

De politie en de douane hebben vrijdag een inval gedaan bij een uitzendbureau in Groesbeek. Daarbij werden verboden wapens en drugs gevonden. Eigenaar Roland Heijmans reageert vanaf zijn vakantieadres: ,,Dat er wietolie is gevonden, is een aanname. Het is nog niet eens onderzocht.”