Regioburgemeesters vragen in brandbrief om meer geld voor aanpak drugseconomie

LIVE LIVE: Breinburg doet zijn oude club pijn en schiet raak voor De Graafschap

20:56 NIJMEGEN - De Goffert is maandagavond (aftrap 20.00 uur) in de eerste divisie het decor van de kleine Gelderse derby. Koploper De Graafschap reist af naar Nijmegen voor de confrontatie met NEC. Gregor Breinburg, terug in de basis bij De Graafschap, keert voor even terug op de plek waar hij in vier jaar tijd pieken en dalen meemaakte. ,,Ik ken ook nog veel mensen bij de club. Dat maakt het speciaal terug te keren’’, zei hij daarover. Mis niets in het liveblog!