Regionale economie krijgt harde klappen door corona: duizenden zzp’ers al in geldnood

Bij Laborijn, dat de aanvragen voor Aalten, Doetinchem en Oude IJsselstreek verwerkt, zijn over de 1000 verzoeken binnengekomen. Net als in Ede en Wageningen samen.



Een flink deel van de Achterhoekers in nood is afkomstig uit de entertainment-, beauty-, horeca- en bouwbranche, vertelt een woordvoerder van Laborijn. Volgens haar bedraagt het aantal reguliere aanvragen door zelfstandigen normaal gesproken ruim 100 per jaar.



In tegenstelling tot Arnhem, Ede, Wageningen en Werkzaak Rivierenland heeft Laborijn inmiddels de eerste uitbetalingen gedaan. De eerstgenoemde gemeenten wachten tot alle regels over de regeling bekend zijn. Nijmegen verstrekt al voorschotten.