Reis jij straks zo naar Nijmegen? Parkeren in Cuijk, Molenhoek of Malden en dan met trein of bus naar de stad

Terwijl de Nijmeegse binnenstad leeg blijft, is in Kleef alles open: ‘'t Is hier al twee weken lang volle bak, iedere dag’

KLEEF/NIJMEGEN - Terwijl er in Nederland alweer stemmen opgaan om de lockdown te verlengen, is en blijft in Duitsland alles gewoon open. Hoe gek is dat? Verslaggever Stephen Friedrichs ging shoppen in Kleef, collega Colette Beckers stak de thermometer in hartje Nijmegen.

6 januari