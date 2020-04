Reisbranche richt zich voor zomer op bestemmingen dichtbij, maar ‘veel is niet uitvoerbaar’

,,Ik heb het vermoeden dat het heel lastig gaat worden om te gaan vliegen deze zomer’’, stelt Guido van Schagen van Estivant Vakanties. De directeur van de Nijmeegse reisorganisatie die zich richt op eenoudergezinnen en singles zegt ‘nog wel wat praktische bezwaren te zien voor we met 160 man in een vliegtuig kunnen'.



Volgens Van Schagen draait het deze zomer om drie vragen: ,,Kun je er heen, wil je er heen en hoe kom je er?’’ Wat die laatste vraag betreft: ,,Op het moment dat je flexibel bent, met bijvoorbeeld eigen vervoer, is het nog wel te doen.’’



Maar, niet onbelangrijk: ,,Is het land waar je heen wil toegankelijk, en is camping of hotel open? Maar de vraag is dus ook: wat wil je? Dat is een kwestie van publieke opinie, van beleving. Het is een open deur om te zeggen dat Noord-Italië wat minder in trek is de komende zomer...’’