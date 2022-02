Reisorganisatie Estivant vecht ‘rampzalige boete’ van 173.000 euro aan

Sekswer­kers nomineren zes raadsleden uit Arnhem en Nijmegen voor Swally Award

ARNHEM/NIJMEGEN - Zes raadsleden uit Arnhem en Nijmegen zijn door sekswerkers genomineerd voor de Swally Award. Dit is een nieuwe prijs uit de koker van sekswerkorganisatie SAVE en Vereniging SekswerkExpertise. De award is voor lokale volksvertegenwoordigers die zich in hun gemeente hebben ingezet voor de rechten van sekswerkers.

10 februari