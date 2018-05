Rekenfilmpjes MeneerMegens miljoen keer gezien, 'maar het blijft tientjeswerk'

Maar de 31-jarige docent rekenen van het ROC Nijmegen zat er toch enkele weken naast, bekent -ie: ,,Ik had even geen rekening gehouden met de meivakantie. Dan wordt er minder gekeken.’’

In 2013 maakte hij op verzoek van studenten zijn eerste instructiefilmpjes. Daarin legt hij stap voor stap uit hoe je breuken vermenigvuldigt, de omtrek meet en btw berekent. Zijn duidelijke uitleg groeide uit tot het populaire YouTube-kanaal MeneerMegens met 3.500 betalende abonnees, fans, en sinds een tijdje is er ook een gelijknamige site met gratis rekeninstructies.

Dylan Haegens

Het regent al dagen felicitatieboodschappen voor zijn miljoenste view, van onder meer de beroemde YouTuber Dylan Haegens en van Erik Gerritsen, secretaris-generaal ministerie van VWS. ,,Die kwam ik ooit tegen op een congres’’, zegt Megens, die in totaal negentig instructievideo's heeft opgenomen. Het populairst zijn, al sinds het begin, de video's van MeneerMegens over verpleegkundig rekenen. ,,Die over het oplossen en verdunnen van vloeistoffen wordt al jaren heel goed bekeken.’’

Tientjeswerk

De rekenonderwerpen die voor de meeste hoofdbrekens zorgen heeft de docent van ROC Nijmegen inmiddels wel behandeld in een video. Klaar is hij echter nog lang niet. De vernieuwing zoekt hij in beroepsgerichte instructievideo's, aldus de docent, die geregeld uitgenodigd wordt als spreker op onderwijscongressen.



De inkomsten van zijn Youtubekanaal zijn en blijven tientjeswerk. Maar de gevoelsmatige beloning is onbetaalbaar. ,,Berichtjes over eindelijk een keer een voldoende, of blije selfies van mensen die een examen gehaald hebben. Daar doe ik het voor.’’