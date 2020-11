Rel bij SP om Nijmegenaar met ‘communistische banden’: ‘Dit is een heksenjacht’

De jonge SP'er is geschorst wegens vermeend lidmaatschap van een partij met communistische sympathieën. Binnen de partij is nu tumult ontstaan. Veel kritische SP’ers reageren boos. ‘Belachelijk ondemocratisch’, schrijven zij bijvoorbeeld op Twitter.



De jonge Nijmegenaar, zelfs kandidaat-voorzitter van de landelijke SP-jongerenorganisatie ROOD, is de zesde SP’er in een week tijd die om eenzelfde reden aan de kant is gezet: vanwege vermeend lidmaatschap van het Communistisch Platform of Marxistisch Forum.



Lid ervan zijn wordt gezien als in strijd met de partijregels. Die regels verbieden lidmaatschap van twee of meer partijen. Kemerink is geschorst; de andere vijf elders in het land zijn zelfs geroyeerd door het landelijk SP-bestuur.