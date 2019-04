Rel rond wolvenkunst op Nijmeegse Waalkade: ‘Waarom niet De Kaaisjouwer?’

Lift beneden­stad is kapot, dus nu de trap op en af

8 april NIJMEGEN - De lift bij de Veerpoorttrappen tussen de Waalkade en de Lindenberg is kapot. Daardoor is het voor mensen die slecht ter been zijn of die bijvoorbeeld een kinderwagen bij zich hebben lastig om van de benedenstad naar boven te komen, of vice versa. Het is niet bekend wanneer de lift weer in bedrijf is.