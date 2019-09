Relatief veel vrouwen in Nijmegen geven elkaar jawoord

Van de ruim 7.000 huwelijken en geregistreerd partnerschappen die tussen 2010 en 2018 in Nijmegen zijn gesloten, betrof het in 2,5 procent van de gevallen twee vrouwen. Na Nijmegen worden de meeste verbintenissen tussen vrouwenparen gesloten in Groningen en Tilburg, 2 procent.



Amsterdam is met afstand de stad waar de meeste verbintenissen worden gesloten tussen mannenparen. 3 procent van de huwelijken en 8,5 procent van de geregistreerd partnerschappen in de hoofdstad was er een tussen twee mannen, gemiddeld 3,8 procent. Arnhem bezet in dit lijstje met 2,1 procent de tweede plek. Nijmegen volgt met 1,4 procent op de tiende plaats.



Uit de cijfers blijkt dat verbintenissen tussen partners van gelijk geslacht meer voorkomen in steden dan in kleine gemeenten.