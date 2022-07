René (69) haalt zijn A-en B diploma om te kunnen zwemmen tegen kanker: ‘Ik was erg zenuwachtig’

De Vereeni­ging onderzoekt loos alarm bij concert Joe Jackson: ‘Dit had niet mogen gebeuren’

NIJMEGEN - Het concert van Joe Jackson in concertzaal de Vereeniging woensdagavond is een klein kwartier onderbroken geweest doordat het brandalarm onbedoeld afging. ,,We gaan dit onderzoeken want dit had niet mogen gebeuren”, zegt hoofd programmering Maarten van Erp.

14 juli