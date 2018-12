René ten Bos: ‘Vrienden zeggen dat ik zeven dag per week werk’

Waar treffen wij u in het weekend?

,,Als ik niet ergens in een dorp aan de andere kant van het land ben voor een lezing, ga ik graag naar het café. De Tempelier in Nijmegen is mijn favoriet. Daar kom ik al zeker 35 jaar. Ik ben een wijndrinker, droge witte. En, als ik tijd heb, ga ik met mijn zoon naar een concert in Doornroosje of naar het voetbal. Lullig om te zeggen in De Gelderlander, maar naar FC Twente. Op zaterdagochtend lees ik thuis een aantal kranten, doe ik zo’n vier uur over. En huishoudelijke taken, de was, opruimen. Ik houd niet van rotzooi. Maar ik heb geen smetvrees hoor!’’