Renovatie Waalbrug uitgesteld om zware metalen in verf

Rekenfilm­pjes MeneerMe­gens miljoen keer gezien, 'maar het blijft tientjes­werk'

11:40 NIJMEGEN - Je bent 'MeneerMegens' of je bent niet 'MeneerMegens'. Dus natuurlijk had Dirk Megens een tijd geleden al nieuwsgierig uitgerekend wanneer zijn rekenfilmpjes hun miljoenste kijker zouden trekken. Met gemiddeld 12.000 views per week voor zijn YouTube-kanaal is dat best een overzichtelijk rekensommetje.