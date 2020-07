Restaurant De Gelagkamer failliet: ‘Geen geloof dat Waalkade weer een aantrekkelijke hotspot zou worden’

Exploitant Peter Wolters heeft het faillissement zelf aangevraagd. ,,In 2017 hebben we een florerend bedrijf overgenomen. We hebben 400.000 euro geïnvesteerd in de overname. Maar door de verbouwing van de Waalkade hebben we een enorme terugslag gehad in de omzet. Het was een bleeding situatie. Begin dit jaar hadden we het weer op de rit, maar toen kwam corona en moesten we vanaf 16 maart dicht.”