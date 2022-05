Restaurant Groenewoud in Nijmegen mag culinair label ‘Bib Gourmand’ gaan voeren

Nieuwe criteria Michelin

Vanaf eind april heeft Michelin dagelijks enkele nieuwe restaurants met een Bib Gourmand bekend gemaakt via Twitter. De Michelinsterren en de Groene Michelinsterren worden op maandag 30 mei bekend gemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst. Of er ook restaurants hun Bib-onderscheiding kwijt zijn, wordt ook dan bekend gemaakt.



De andere nieuwe restaurants met een Bib Gourmand: Bergpaviljoen in Amersfoort, De Grote Frederik Bistro in Groningen, Bistro Lof (Parc Broekhuizen) in Leersum, Domenica in Amsterdam, Basaal in Den Haag, Restaurant Nova in Bergschenhoek, Blauw in Utrecht, Garden Bistro Oriole in Amsterdam, Nieuwe Diekhuus in Terwolde, Bistro Two in Roermond, De Basiliek in Den Haag, Bistro Aragosta in Leeuwarden, Tabkeaw in Maastricht en Waers in Roermond.