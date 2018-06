Restaurant Humphrey's na 26 jaar weg van Waalkade

Vijf dingen die je moet weten over de Eritreeërs in Lent

19 juni Voor de derde keer in twee weken tijd is er brand gesticht bij de tijdelijke woonvoorziening voor zo'n honderd Eritrese statushouders in Lent. Uitgezocht moet worden wie de daders zijn. Maar er is meer nodig volgens raadslid Volgens Ammar Selman (PvdA)