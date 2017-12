Resten Duitse soldaat gevonden bij ruimen explosieven in Lent

Het betreft de skeletresten van een Duitse soldaat die tijdens de gevechten rond de verovering van de Waalbrug in september 1944 moet zijn gesneuveld.

Waaloversteek

De geallieerde troepen, de 82ste Luchtlandingsdivisie van de Amerikanen, staken op 20 september 1944 aan de westzijde van de stad de Waal over. In enkele uren trokken de soldaten vervolgens op naar de Waalbrug. Daarbij werd hevig gevochten. Vele honderden Duitsers verdedigden de Lentse oevers. Bij de oversteek over de Waal kwamen 48 Amerikaanse soldaten en verderop in het strijdgebied werden een paar honderd Duitsers gedood.

Duitse uniformknopen

De bergingsdienst trof bij de skeletresten van het onderlichaam hoge rijglaarzen en Duitse uniformknopen aan. Het is niet duidelijk waar de rest van het lichaam is gebleven. Alle vondsten zijn voor onderzoek overgebracht naar het laboratorium van de BIDKL in Soesterberg.

De stoffelijke resten zullen uiteindelijk worden bijgezet op de Duitse Militaire Begraafplaats in Ysselsteyn, Noord-Limburg.

Veel oorlogstuig

De vondst van niet gesprongen explosieven in en rond Lent is niet vreemd. Ze worden hier regelmatig in de ondergrond aangetroffen. Dit gebied was van september 1944 tot april 1945 maandenlang een oorlogsterrein na de bevrijding van Nijmegen.