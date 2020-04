Rick woont tegenover de drukste cafés van de stad: ‘Ik mis het geluid echt’

,,Ik kan hier tegenover kiezen tussen Malle Babbe, El Sombrero, Heidi’s skihut, De 3 Gezusters, Café van Buuren, Bar 2, Stretto en De Tempelier.



Allemaal in de Molenstraat in Nijmegen. In de zomer hebben deze zaken allemaal terrassen en in de meeste cafés komen veel jonge mensen die vaak buiten staan.



Het ergste lawaai begint rond een uur of acht ’s avonds en gaat door tot diep in de nacht. Hoogtepunt zijn de Vierdaagsefeesten. Dan staat er een podium in de straat en kan ik soms niet eens mijn voordeur open doen; zo veel mensen lopen er of staan er bandjes te kijken.