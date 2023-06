Rieny van Rooijen (74) al 25 jaar sportieve spil van jubilerende Stichting Koprol

Minder contrast­vloei­stof toegediend bij CT-scans: patiënt merkt er niks van, het milieu wel

Patiënten die bij het Radboudumc een CT-scan moeten laten maken om tumoren op te sporen, krijgen veel minder contractvloeistof toegediend dan voorheen. Dat is goed voor het milieu, want de vloeistof komt via het toilet immers allemaal in het milieu terecht.