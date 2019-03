Rij toch voorzichtig, zegt Nijmegen: gevaarlijk rijgedrag zorgt voor alleen maar meer fileleed

'Plasticmon­ster’ vaart vanuit Nijmegen naar Nestlé in Zwitser­land

11:00 NIJMEGEN - Zo’n duizend mensen hebben zondag vanaf de Waalkade in Nijmegen het ‘plasticmonster’ uitgezwaaid dat per boot op weg is naar fabrikant Nestlé in Zwitserland. Met deze actie roept milieugroepering Greenpeace de producent op te stoppen met wegwerpplastic. Eerder leverde Greenpeace zo’n monster van afvalplastic af bij levensmiddelenproducent Unilever in Rotterdam.