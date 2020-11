‘Rijd niet met je bakfiets naar witte school verderop’

Door naar een ‘witte’ school te gaan, kiezen ouders - in hun ogen - voor wat het beste is voor hun kind. Begrijpelijk, maar of ze daarmee de beste keuze voor de samenleving maken, is maar de vraag, zegt hoogleraar Eddie Denessen, verbonden aan de Radboud Universiteit. ,,Het zorgt voor meer scheiding tussen hoog- en laagopgeleiden in de stad. Het zou het beste zijn als we het normaal vinden dat je kind naar de dichtstbijzijnde school gaat.”