Rijkswaterstaat: ‘Te Koop: knusse woning op unieke locatie, dicht bij uitvalsweg A50’

Gaat jouw ziekenhuis 20 november staken? Ziekenhui­zen overleggen nog met de bonden

13:32 NIJMEGEN - Het is nog niet duidelijk in welke ziekenhuizen in de regio personeel meedoet aan de landelijke actie op woensdag 20 november. Naar schatting draaien die dag in zeker de helft van de ruim 80 algemene ziekenhuizen zondagdiensten. Personeel voert daarmee actie voor een hoger salaris en verlaging van de werkdruk.