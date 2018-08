Rijkswaterstaat verwacht filevaren op de Waal door lage waterstand

Intro van start: 'Na deze week is Nijmegen weer wakker'

19 augustus NIJMEGEN - Een recordaantal studenten die aan de introductieweek van de Radboud Universiteit meedoen zijn deze week in Nijmegen te vinden. Vandaag spoedden hordes studenten zich al op de fiets richting het Gymnasion om zich in te schrijven voor de 'intro', die de leegte in de stad na de Vierdaagse weer moet vullen.