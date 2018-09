Rivierkreeft en Duizendknoop zorgen voor miljoenenschade

Gebouw Klooster­tuin Brakken­stein genomi­neerd voor Gouden Piramide

15:00 NIJMEGEN - De paters in het nieuwe gebouw in Brakkenstein zijn genomineerd voor de Gouden Piramide. Dit is een tweejaarlijkse rijksprijs voor bijzondere en inspirerende opdrachtgevers in de architectuur. De prijs bestaat uit een trofee, 75.000 euro en eeuwige roem, aldus de organisatie. De paters maken er kans op, omdat ze met hun nieuwe gebouw niet alleen onderdak bieden aan oudere broeders, maar ook voor mensen die een zorgappartement willen betrekken.