RIVM kraakt onderzoek laag coronarisico bij evenementen: ‘OMT gaat verder dan een opgeduikeld wetenschappelijk artikeltje’

Vooropgesteld: ‘Dat het coronavirus medio maart een potentieel grote dreiging voor de volksgezondheid betekende, stond en staat niet ter discussie’, staat te lezen in het rapport met de titel ‘Wat weten we nu eigenlijk van het coronavirus en wat betekent dit voor evenementen?’.



Maar dat is ook wel een van de weinige dingen die de onderzoekers niet ter discussie stellen.



Het onderzoeksteam van het Crisislab, met onder meer hoogleraar Veiligheid van Besturen Ira Helsloot van de Nijmeegse Radbouduniversiteit, onderzocht in opdracht van concertorganisator Mojo welke zekerheden er zijn over het coronavirus en de verspreiding ervan. Conclusie na bestudering van al het beschikbare wetenschappelijke literatuuronderzoek: ‘Er is nog steeds veel onduidelijkheid over de feiten waarop het Nederlandse beleid op dit moment is gebaseerd.’